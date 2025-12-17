Реклама

12:21, 17 декабря 2025Культура

Пригожин пообещал помочь Долиной

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь Ларисе Долиной
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, в которую попала певица Лариса Долина из-за скандала с квартирой. Его слова передает «Абзац».

Пригожин предположил, что критика в адрес артистки не прекратится, пока не появится новое резонансное дело. Он отметил, что в случае с делом Долиной «победило правосудие», и назвал справедливым решение Верховного суда РФ о признании покупательницы Полины Лурье собственником спорной квартиры. В то же время медиаменеджер выразил готовность помочь исполнительнице.

«Если Лариса Александровна обратится за помощью, я помогу. Каждый человек может оказаться в беде», — добавил Пригожин.

Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и критиковали артистку.

