Промах дрона ВСУ по базе Черноморского флота попал на фото

Появилось фото с места неудачного удара ВСУ по базе Черноморского флота

В сети появились спутниковые снимки из порта Новороссийска после попытки удара подводного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базе Черноморского флота (ЧФ). Фото опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

На изображении видно, что дрон-камикадзе врезался в пирс. Стоявшие рядом корабли не пострадали.

15 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о якобы подрыве российской подлодки «Варшавянка» в Новороссийске. Представители спецслужбы подчеркнули, что была проведена «уникальная операция» при помощи подводных дронов Sub Sea Baby.

Минобороны РФ опровергло эту информацию, продемонстрировав кадры с целой субмариной. Глава пресс-службы ЧФ капитан первого ранга Алексей Рулев подчеркнул, что попытка украинских войск устроить диверсию на военно-морской базе РФ с использованием подводного безэкипажного аппарата провалилась.