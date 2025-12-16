МО показало кадры подлодки «Варшавянка», якобы уничтоженной ВСУ в Новороссийске

В российском Минобороны показали кадры подводной лодки класса 636.3 «Варшавянка» Черноморского флота (ЧФ) в бухте Новороссийской военно-морской базы. Прежде Киев утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили ее.

15 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о якобы подрыве российской подлодки «Варшавянка» в Новороссийске. Представители спецслужбы подчеркнули, что была проведена «уникальная операция» при помощи подводных дронов Sub Sea Baby.

В Черноморском флоте указали на очередную ложь Украины

Распространяемая спецслужбами Украины информация о якобы уничтожении одной из российских подлодок не соответствует действительности. На очередную ложь Киева указал глава пресс-службы ЧФ капитан первого ранга Алексей Рулев.

Ни один корабль или подводная лодка ЧФ, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме Алексей Рулев начальник пресс-службы Черноморского флота

Он подчеркнул, что попытка украинских войск устроить диверсию на военно-морской базе РФ с использованием подводного безэкипажного аппарата провалилась. При этом украинская сторона заявила об успешной операции 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины, в рамках которой судно якобы получило критические повреждения.

Российскую «Варшавянку» назвали одной из лучших подлодок в мире

Российская дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Improved Kilo) является одной из лучших в своем роде. Об этом сообщалось в материале американского издания The National Interest (TNI).

«По данным Военно-морского института США, российские корабли класса Kilo представляют собой одну из самых успешных военно-морских программ в современной истории», — подчеркнули в статье.

Автор материала заметил, что первые модели «Варшавянку» разработали в годы холодной войны. С их помощью было легко обнаруживать вражеские подлодки на больших расстояниях.

Современные корабли класса 636.3 стали еще более неуязвимыми — теперь они менее заметные и получили возможность нести современные вооружения. В частности, текущую версию «Варшавянки» оснащают ракетами «Калибр».