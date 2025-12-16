Реклама

Россия
02:44, 16 декабря 2025Россия

Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

Черноморский флот опроверг заявление СБУ о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Глава пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев сообщил, что информация спецслужб Украины о якобы уничтожении одной из подлодок России не соответствует действительности.

Информация, распространенная спецслужбами Украины о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок, не соответствуют действительности

Алексей Рулевначальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга

Представитель Черноморского флота отметил, что попытка Украины провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей. Ни один корабль или подлодка Черноморского флота в бухте Новороссийской базы при диверсии не получили повреждений. Экипажи не пострадали. Продолжается работа в штатном режиме.

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Украина заявила о проведении «уникальной» операции

15 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о якобы поражении российской подлодки класса 636.3 «Варшавянка» в Новороссийске подводными дронами и опубликовала видео.

По данным ведомства, впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подлодку, в результате чего субмарина получила критические повреждения и, фактически, вышла из строя.

Операцию совместно провели 13-го Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины. На борту, по информации ведомства, размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр».

Атака украинских дронов в Черном море

Неделей ранее Sea Baby атаковали танкер под флагом Коморских островов, следовавший в Новороссийск.

В результате атаки танкер получил критические повреждения. По предварительной информации, судно выведено из строя

источники телеканала «Мы Украина»

До этого, 28 ноября, стало известно об атаках на нефтяные танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые следовали в Россию. Ответственность за удары также взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.

После инцидента Министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило об ударе по танкеру Midvolga 2, приписанному к Большому порту Санкт-Петербурга. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию.

