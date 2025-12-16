Минобороны показало кадры якобы уничтоженной ВСУ подлодки в Новороссийске

Минобороны опубликовало кадры подлодки, якобы уничтоженной ВСУ в Новороссийске

Минобороны России показало видео с подлодкой Черноморского Флота (ЧФ) в бухте Новороссийской военно-морской базы, которую якобы уничтожили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кадры с судном опубликовал Telegram-канал «Звезда».

На опубликованных ведомством кадрах видна подлодка ЧФ России без видимых повреждений. «Ни один корабль или подводная лодка ЧФ, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев.

Капитан отметил, что распространенная спецслужбами Украины информация об уничтожении подлодки в бухте военной базы не соответствует действительности.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о якобы уничтожении российской подлодки в Новороссийске. По данным Киева, подлодка класса 636.3 «Варшавянка» получила критические повреждения в результате атаки подводных дронов. Позже Рулев опроверг эту информацию.

