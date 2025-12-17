Публикация в соцсетях лишила россиянина свободы на шесть лет

В Москве суд приговорил к 6 годам мужчину за пост с фейками о ВС РФ

В Москве суд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Московской области за пост с фейками о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

Фигурант разместил в одной из социальных сетей публикацию. Экспертиза показала, что в посте содержалась ложная информация о Российской армии.

