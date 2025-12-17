Реклама

16:28, 17 декабря 2025Забота о себе

Раскрыто максимальное время хранения «Оливье»

Эксперт по пищевой безопасности Фоменко: «Оливье» хранится не более 18 часов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Салат «Оливье» небезопасно есть уже через 12 часов после приготовления, предупредила заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко. В беседе с «Газетой.ru» она раскрыла максимальное время хранения самого популярного новогоднего салата.

Фоменко уточнила, что полностью приготовленный «Оливье» можно есть в течение 12 часов после приготовления. Она добавила, что салат без заправки хранится дольше, но не более 18 часов. При этом эксперт подчеркнула, что в обоих вариантах речь идет о хранении в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов. «Нормы для хранения салата без холодильника нет, его вообще нельзя хранить на столе», — заявила она.

Специалистка отметила, что срок хранения салата также сокращается из-за добавления зелени, использования залежавшихся продуктов или если не дать им остыть прежде чем начинать резать. «Немаловажным является выбор посуды. Лучше всего "Оливье" хранить в стеклянной или керамической вазе, пластиковом контейнере с плотно закрывающейся крышкой», — дала совет Фоменко.

Она подчеркнула, что употребление просроченного салата небезопасно для всех и особенно для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о неожиданном свойстве селедки под шубой. По его словам, сочетание продуктов в этом салате положительно влияет на сосуды и сердце.

