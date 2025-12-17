Реклама

13:09, 17 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о напавшем с ножом на инструктора автошколы

В Москве задержали ученика автошколы, напавшего с ножом на инструктора
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве задержали ученика автошколы, напавшего с ножом на инструктора. Об этом сообщает ТАСС.

Telegram-канал Mash сообщает, что 30-летний Андрей три раза провалил в ГАИ экзамен на права. Последний раз он завалил упражнение «заезд в гараж задним ходом».

Злоумышленник был фанатом старых американских автомобилей и около десяти лет изучал рынок этих машин в Белгороде и Москве. Также на автофорумах активно обсуждал расположение постов ГИБДД и камер.

Накануне вечером напавший обвинил инструктора в своей неудаче на экзамене в ГАИ. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого ученик достал нож и нанес два удара. После этого он скрылся.

Ранее сообщалось, что ученик с ножом напал на инструктора автошколы в Москве.

