Раскрыты подробности о напавшем с ножом на инструктора автошколы

В Москве задержали ученика автошколы, напавшего с ножом на инструктора. Об этом сообщает ТАСС.

Telegram-канал Mash сообщает, что 30-летний Андрей три раза провалил в ГАИ экзамен на права. Последний раз он завалил упражнение «заезд в гараж задним ходом».

Злоумышленник был фанатом старых американских автомобилей и около десяти лет изучал рынок этих машин в Белгороде и Москве. Также на автофорумах активно обсуждал расположение постов ГИБДД и камер.

Накануне вечером напавший обвинил инструктора в своей неудаче на экзамене в ГАИ. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого ученик достал нож и нанес два удара. После этого он скрылся.

