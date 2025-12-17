Реклама

Забота о себе
01:01, 17 декабря 2025

Раскрыты шесть принципов хорошего сна

Эксперт по сну Артис посоветовала вставать в обычное время после бессонной ночи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Эксперт по сну Лиза Артис раскрыла шесть ключевых принципов хорошего сна. Ее цитирует Daily Mirror.

Артис подчеркнула, что самое важное для регуляции сна — это постоянство. Поэтому она призвала выработать оптимальный режим и следовать ему. При этом эксперт отметила, что разовые нарушения графика вполне допустимы. «Если вы поздно легли, попытайтесь встать и лечь спать на следующий день в обычное время. Таким образом вы не собьете режим после бессонной ночи», — дала совет Артис.

Также эксперт посоветовала убрать смартфон как минимум за 20 минут до сна и посвятить это время расслабляющим ритуалам: принять теплый душ, ванну или просто укутаться в плед. Артис подчеркнула, что тепло помогает настроиться на сон, но это не значит, что в спальне должно быть жарко. По ее словам, идеальные условия для сна создаются при температуре 16–18°C.

Кроме того, чтобы сон был крепким и спокойным, специалистка посоветовала не есть тяжелую пищу за три часа до сна, а также не пить алкогольные напитки.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла об опасности чая. По ее словам, напиток может навредить, если становится основным источником жидкости.

