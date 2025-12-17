Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:33, 17 декабря 2025Силовые структуры

Решение Верховного суда по делу Долиной станет прецедентом для всех российских судов

ВС РФ включит дело Долиной в обзор судебной практики по сделкам с недвижимостью
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Решение Верховного суда (ВС) России по делу о квартире певицы Ларисы Долиной станет прецедентом для всех судов страны — этот спор будет включен в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью, сообщает РИА Новости.

Председатель высшей судебной инстанции страны Игорь Краснов поручил всем трем коллегиям ВС — по гражданским и административным делам, а также экономическим спорам подготовить обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью с учетом решения ВС, которое окончательно закрепила за Полиной Лурье право собственности на квартиру артистки в центре Москвы.

Данные обзоры призваны обеспечить единообразие судебной практики в стране и его выводы обязательны для нижестоящих судов при рассмотрении похожих случаев.

Верховный суд принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно ему, собственницей жилья остается Лурье. Сама Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и раскритиковали артистку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы на пороге большого конфликта». Сербия выбрала сторону в противостоянии между Европой и Россией

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Украина начала эвакуацию еще из одного города

    Обломки дрона упали на территории НПЗ в российском городе

    На Украине высказались о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов

    Еще трех сотрудников Минтранса задержали в российском регионе

    ЕС не удалось подтолкнуть Бельгию к использованию активов России

    Жене одержимого измерением длины пениса мужчины дали совет

    Решение Верховного суда по делу Долиной станет прецедентом для всех российских судов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok