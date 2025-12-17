Реклама

06:20, 17 декабря 2025Россия

Россиянам назвали симптомы начала опасного гриппа

Вахрушева: Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры и озноба. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Она отметила, что симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа. «Стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах», — перечислила она. Помимо этого, может наблюдаться сильная головная боль, болезненность во время движения глаз и сухой кашель.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на новогодние праздники в стране ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом. Это связано с тем, что люди перед длительными выходными перестают обращаться за медпомощью, из-за чего к врачам они попадают тогда, когда наступает тяжелое развитие болезни, пояснила она.

    Россиянам назвали симптомы начала опасного гриппа

