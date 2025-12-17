Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:57, 17 декабря 2025Наука и техника

Россиянам рассказали о самом коротком дне 2025 года

РИА Новости: 21 декабря станет самым коротким днем 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

21 декабря признали самым коротким днем в 2025 году. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Московского планетария.

Уточняется, что день продлится всего 6 часов 59 минут. Зимнее солнцестояние начнется в 18:04 по московскому времени. После этого день начнет увеличиваться.

Собеседник агентства добавил, что к концу декабря день увеличится до 7 часов 05 минут.

Ранее россиянам напомнили о самой короткой рабочей зиме более чем за 20 лет. Как подсчитали журналисты ТАСС, россияне будут работать 56 дней из 90, что стало наименьшим показателем более чем за 20 лет. Это связано с продолжительными новогодними выходными: вместе с нерабочим 31 декабря длительность праздников составит 12 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обвинил Венесуэлу в краже американской земли и нефти

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Депутат уличил главу МИД Финляндии во лжи о России

    Скромный мужчина изменил жене с 520 разными женщинами

    Обнаружен неожиданный способ повысить эффективность лечения рака

    Девушка пришла в ужас из-за ночного увлечения взрослого брата

    Россиянам рассказали о самом коротком дне 2025 года

    Во Франции признали присутствие военных на Украине

    Мерц раскрыл детали переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok