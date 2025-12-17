Россиянам рассказали о самом коротком дне 2025 года

РИА Новости: 21 декабря станет самым коротким днем 2025 года

21 декабря признали самым коротким днем в 2025 году. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Московского планетария.

Уточняется, что день продлится всего 6 часов 59 минут. Зимнее солнцестояние начнется в 18:04 по московскому времени. После этого день начнет увеличиваться.

Собеседник агентства добавил, что к концу декабря день увеличится до 7 часов 05 минут.

Ранее россиянам напомнили о самой короткой рабочей зиме более чем за 20 лет. Как подсчитали журналисты ТАСС, россияне будут работать 56 дней из 90, что стало наименьшим показателем более чем за 20 лет. Это связано с продолжительными новогодними выходными: вместе с нерабочим 31 декабря длительность праздников составит 12 дней.