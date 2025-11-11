Россиянам напомнили о самой короткой рабочей зиме более чем за 20 лет

ТАСС: В России будет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

Граждане России смогут ощутить на себе самую короткую зиму в плане рабочих дней. Всего они будут работать 56 дней из 90, что стало наименьшим показателем более чем за 20 лет, подсчитали журналисты ТАСС.

Это связывается с продолжительными выходными в период новогодних праздников, пояснил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, такая ситуация складывается впервые за долгие годы, когда россияне будут отдыхать с 1 по 11 января.

Таким образом, общая длительность новогодних праздников составит 12 дней, если учитывать нерабочий день 31 декабря 2025 года. «Пусть наши граждане смогут в суровую зиму смогут побольше находиться не на работе, а дома, с родными, с близкими, и пусть у всех будет хорошее настроение», — добавил парламентарий.

Ранее православное движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России. Координатор-основатель движения Андрей Кормухин сообщил, что центр уже подготовил открытое обращение от жителей Москвы, Петербурга и других городов страны.