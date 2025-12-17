Россияне купили три миллиона китайских авто за последние 20 лет

Объем продаж китайских машин в России за 20 лет достиг 3 миллионов экземпляров

Статистика продаж новых автомобилей на российском рынке за последние 20 лет показала, что китайские производители реализовали на территории страны три миллиона произведенных экземпляров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Наиболее востребованными за этот период оказались транспортные средства Chery, на которые пришлось 20,9 процента продаж. Также в тройку самых популярных вошли Haval и Geely, доля которых равна 18,8 и 17 процентам соответственно. Эксперт отмечает, что на реализацию миллиона машин в России производителям из КНР потребовалось 17 лет — таких результатов удалось добиться в конце 2022 года.

Позднее ситуация изменилась, и отметка в два миллиона проданных легковых автомобилей была достигнута в середине 2024 года, три миллиона — в ноябре 2025 года.

Всего с января по ноябрь этого года на российском рынке было реализовано 627 тысяч авто из КНР.

Тем временем президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке «перешел все мыслимые границы» в 2025 году, потому что скидки доходили до миллиона рублей.