Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:30, 17 декабря 2025Экономика

Россияне купили три миллиона китайских авто за последние 20 лет

Объем продаж китайских машин в России за 20 лет достиг 3 миллионов экземпляров
Светлана Ходос

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Статистика продаж новых автомобилей на российском рынке за последние 20 лет показала, что китайские производители реализовали на территории страны три миллиона произведенных экземпляров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Наиболее востребованными за этот период оказались транспортные средства Chery, на которые пришлось 20,9 процента продаж. Также в тройку самых популярных вошли Haval и Geely, доля которых равна 18,8 и 17 процентам соответственно. Эксперт отмечает, что на реализацию миллиона машин в России производителям из КНР потребовалось 17 лет — таких результатов удалось добиться в конце 2022 года.

Позднее ситуация изменилась, и отметка в два миллиона проданных легковых автомобилей была достигнута в середине 2024 года, три миллиона — в ноябре 2025 года.

Всего с января по ноябрь этого года на российском рынке было реализовано 627 тысяч авто из КНР.

Тем временем президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке «перешел все мыслимые границы» в 2025 году, потому что скидки доходили до миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию населения. Что об этом известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Родители устроившего резню в школе под Москвой девятиклассника попали на видео

    В России посмертно наградили отказавшегося сдаться в плен бойца СВО

    Названы любимые направления российских богачей в 2025 году

    «Спасателей» предупредили о риске токсичного окружения

    Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

    Сосед России начнет отправлять преступников в тюрьмы за нападения на медиков

    Новые хозяева дома нашли за стеной таинственную деревянную дверь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok