Россияне раскрыли отношение к присутствию начальства на корпоративах

РОМИР: Каждый второй не планирует идти на новогодний корпоратив

Каждый второй россиянин не планирует идти на новогодний корпоратив, выяснили сеть магазинов Fix Price и РОМИР, опросив полторы тысячи респондентов от 18 до 64 лет. Результаты исследования об отношении граждан к мероприятию и присутствию на нем начальства оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«В среднем женщины любят корпоративы больше мужчин и считают их в первую очередь возможностью отдохнуть и повеселиться, в то время как мужчины относятся к праздничным корпоративным мероприятиям с меньшим энтузиазмом и более сдержаны в оценке развлекательных программ, которые обычно присутствуют на праздниках», — рассказала директор по работе с клиентами РОМИР Анастасия Сидорина.

По данным опроса, 22 процента опрошенных относятся к присутствию руководства на корпоративе скорее положительно, еще 19 процентов уверены, что участие руководителей способствует сплочению команды, а на 17 процентов присутствие начальства никак не влияет. При этом 10 процентов опрошенных воспринимают присутствие руководства негативно, считая, что оно сковывает атмосферу, а 4 процента уверены, что оно мешает неформальному отдыху. Чаще всего такую позицию разделяет молодежь 18-24 лет, следует из исследования.

Более половины опрошенных в этом году не планируют посещать новогодний корпоратив. Чаще всего такой ответ давали респонденты в возрасте 25-34 лет и представители старшего поколения 55-64 лет. У 13 процентов участников опроса корпоратив в этом году вовсе не запланирован исследование Fix Price и РОМИР

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что с точки зрения трудового права работодатель не обязан приглашать на новогодний корпоратив «всех без исключения» сотрудников. По его словам, если число участников мероприятия ограничено из-за таких факторов, как вместимость площадки, требования безопасности, бюджет, организаторы вправе определить круг участников. «Лента.ру» не поддерживает подобные действия со стороны работодателей.

