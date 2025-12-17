Реклама

18:01, 17 декабря 2025Путешествия

Россиянин попытался засудить авиакомпанию за расплющенный брендовый чемодан

Турист из Краснодара попытался засудить Azur Air за расплющенный чемодан
Алина Черненко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Турист из Краснодара попытался засудить авиакомпанию Azur Air за поврежденный во время транспортировки багаж. Об этом сообщает портал TourDom.

Уточняется, что речь идет о чемодане известного бренда стоимостью около 94 тысяч рублей. Когда мужчина по имени Александр получил его в аэропорту Сочи по прилете из Турции, он обнаружил, что изделие было с дефектами. На нем виднелись глубокие царапины и трещины, разрывы материала корпуса, изгибы и вдавленные участки. Как показала экспертиза, ремонту и восстановлению он не подлежал. 

Александр на месте оформил нужные бумаги и отправил претензию перевозчику с требованием вернуть ему стоимость расплющенного багажа. Авиакомпания отказалась это делать, но предложила оплатить пассажиру ремонт чемодана. В итоге вопрос пришлось решать в суде. В своем иске россиянин потребовал 84 тысячи рублей за чемодан (с учетом его износа), 25 тысяч рублей за экспертизу и расходы на госпошлину. 

Однако в удовлетворении иска мужчине отказали. В материалах суда указано, что рейс был международный, а значит, на него распространяется действие Монреальской конвенции. Она определяет ущерб в размере стоимости поврежденной вещи, но не более 20 долларов (около 1,5 тысячи рублей) за один килограмм веса багажа.

В итоге Александр не получил желаемой компенсации, так как суд не обладал данными о весе его чемодана, хотя мужчина уверял, что указывал эту информацию в письме авиакомпании.

Ранее россияне потребовали у авиакомпании «Азимут» 340 тысяч рублей за задержку рейса и нравственные страдания. Соотечественники пожаловались, что во время полета не работали туалеты и кондиционер.

