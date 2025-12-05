Россияне потребовали 340 тысяч рублей за нравственные страдания из-за туалетов в самолете

Россияне потребовали у авиакомпании «Азимут» 340 тысяч рублей за задержку рейса

Россияне потребовали у авиакомпании «Азимут» 340 тысяч рублей за задержку рейса и нравственные страдания из-за неработающих туалетов и кондиционера. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным источника, соотечественники купили через агрегатор билеты разных авиакомпаний из Сочи в Тиват, Черногория, с четырехчасовой пересадкой в Стамбуле. Проблемы возникли в самом начале путешествия — самолет российского перевозчика вылетел позже графика на пять часов. Из-за технической неисправности лайнера пришлось ждать резервный борт. Как утверждают пассажиры, и в нем обнаружились проблемы — не работали туалеты и кондиционер.

В итоге из-за задержки «Азимута» туристы опоздали на рейс Flexflight из Стамбула в Тиват и были вынуждены купить новые билеты у Turkish Airlines за 203 тысячи рублей. Агрегатор вернул россиянам стоимость перелета из Турции, но их это не устроило.

Соотечественники подали иск в Ленинский районный суд Воронежа и потребовали выплатить им разницу в стоимости билетов на рейсах Flexflight и Turkish Airlines (120,4 тысячи рублей), неустойку, штраф и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждому. Они аргументировали свою позицию тем, что их заранее не проинформировали о задержке вылета, а возникшая поломка якобы не являлась неожиданной и непредвиденной для авиакомпании.

Однако в выплатах туристам отказали. В суде пояснили, что, во-первых, задержка рейса из Сочи была связана с требованиями безопасности — у самолета обнаружилась неисправность тормозов. Во-вторых, закон не обязывает перевозчика обеспечивать стыковку рейсов разных авиакомпаний. В-третьих, было доказано, что оповещение о задержке в аэропорту проводилось по громкой связи.

Кроме того, представители «Азимута» уверили, что кондиционеры и туалеты не работали лишь на земле, в полете проблему удалось решить.

Ранее пассажирка подала в суд на авиакомпанию WestJet после унижений со стороны стюардессы. Женщина обвинила авиаперевозчика в фиктивном расследовании и клевете.