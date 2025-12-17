У Бориса Ротенберга арестовали виллу в Финляндии

Власти Финляндии арестовали виллу Бориса Ротенберга

Власти Финляндии арестовали недвижимость российского миллиардера Бориса Ротенберга. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Финская служба приставов арестовала виллу бизнесмена. Причиной ареста стала неуплата налогов на недвижимость — задолженность составила несколько тысяч евро. Как пояснил юрист и представитель Ротенберга Микко Мантере, оплатить задолженность предприниматель не смог из-за введенных в его отношении ограничений: будучи в санкционном списке Евросоюза, у Ротенберга возникли сложности с переводом средств на счета в финских банках. Как уточнил Мантере, в данном случае речь идет о принудительном изъятии имущества, решение о котором может быть отменено после погашения задолженности.

Ранее сообщалось о планах мэрии финского города Ханко продать жилье Бориса Ротенберга, в частности, два трехэтажных дома 60-х годов постройки. Квартиры в них поначалу сдавались в аренду, но после введения санкций Евросоюза в 2022 году здания были конфискованы местными властями. В конце концов содержать эти дома оказалось расточительно, и здания выставили на торги.