Экономика
21:23, 17 декабря 2025Экономика

У Бориса Ротенберга арестовали виллу в Финляндии

Власти Финляндии арестовали виллу Бориса Ротенберга
Виктория Клабукова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Власти Финляндии арестовали недвижимость российского миллиардера Бориса Ротенберга. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Финская служба приставов арестовала виллу бизнесмена. Причиной ареста стала неуплата налогов на недвижимость — задолженность составила несколько тысяч евро. Как пояснил юрист и представитель Ротенберга Микко Мантере, оплатить задолженность предприниматель не смог из-за введенных в его отношении ограничений: будучи в санкционном списке Евросоюза, у Ротенберга возникли сложности с переводом средств на счета в финских банках. Как уточнил Мантере, в данном случае речь идет о принудительном изъятии имущества, решение о котором может быть отменено после погашения задолженности.

Ранее сообщалось о планах мэрии финского города Ханко продать жилье Бориса Ротенберга, в частности, два трехэтажных дома 60-х годов постройки. Квартиры в них поначалу сдавались в аренду, но после введения санкций Евросоюза в 2022 году здания были конфискованы местными властями. В конце концов содержать эти дома оказалось расточительно, и здания выставили на торги.

