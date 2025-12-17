Реклама

01:46, 17 декабря 2025

Рубио заявил о желании России «получить всю Украину»

Рубио предположил, что Россия хочет взять под контроль всю Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Есть вероятность, что Россия желает получить под свой контроль всю Украину. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистом Vanity Fair Крисом Уипплом.

Уиппл пересказал беседу с Рубио, которая состоялась в октябре. Тогда он спросил у госсекретаря, разделяет ли он мнение президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин «хочет всю Украину». Рубио ответил, что на столе у переговорщиков есть предложения, которые дают возможность остановить конфликт на текущей линии фронта.

«К ним относятся значительные части украинской территории, включая Крым, который они контролируют с 2014 года. И русские продолжают отказываться. И начинаешь задумываться, может быть, этот парень хочет всю страну», — сказал тогда госсекретарь.

Ранее Рубио заявил, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года. «Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели», — уточнил он.

