Сафонов отразил четыре пенальти и принес титул ПСЖ

ПСЖ выиграл Межконтинентальный кубок, вратарь Сафонов отразил четыре пенальти

Французский ПСЖ выиграл Межконтинентальный кубок по футболу, одержав победу над бразильским «Фламенго». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла Эр-Райяне и завершилась победой французов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Российский голкипер Матвей Сафонов, защищавший ворота, отразил четыре пенальти и принес титул своей команде.

Для Сафонова матч стал четвертым подряд, в котором он появился в стартовом составе. Сафонов выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029-го.