Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:12, 17 декабря 2025Спорт

Сафонов отразил четыре пенальти и принес титул ПСЖ

ПСЖ выиграл Межконтинентальный кубок, вратарь Сафонов отразил четыре пенальти
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Французский ПСЖ выиграл Межконтинентальный кубок по футболу, одержав победу над бразильским «Фламенго». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла Эр-Райяне и завершилась победой французов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Российский голкипер Матвей Сафонов, защищавший ворота, отразил четыре пенальти и принес титул своей команде.

Для Сафонова матч стал четвертым подряд, в котором он появился в стартовом составе. Сафонов выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    В российском регионе перевернулась машина скорой помощи

    Сафонов отразил четыре пенальти и принес титул ПСЖ

    Генсек ООН призвал две страны к сдержанности

    Некоторым водителям запретили садиться за руль «механики»

    Лондону предрекли уничтожение за восемь минут из-за неудержимой российской ракеты

    Еще одна российская спортсменка получила нейтральный статус для участия в турнирах

    Раскрыты сроки переговоров России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok