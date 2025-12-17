Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:31, 17 декабря 2025Бывший СССР

Силовики сообщили о ликвидации бойцов ГУР Минобороны Украины

ТАСС: В Харьковской области ликвидированы 5 бойцов ГУР Минобороны Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Харьковской области были ликвидированы пять бойцов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Боевики с позывными Клим, Девятый, Лоти, Федор и Волга ликвидированы, предположительно, в Харьковской области на купянском направлении. Некрологи на погибших опубликованы на официальном аккаунте подразделения, которое структурно входит в состав ГУР МО Украины», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали подполковника Главной разведки Министерства обороны Украины Александра Шараевского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Фон дер Ляйен впала в отчаяние из-за России

    Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»

    Принимавшую роды у известной российской блогерши женщину задержали

    Валуев объяснил задержание Семака с женой в Германии

    Правдивость прогнозов погоды на Новый год оценили

    В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной

    Коломойский сделал резонансное заявление о коррупционной схеме Миндича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok