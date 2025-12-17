Силовики сообщили о ликвидации бойцов ГУР Минобороны Украины

ТАСС: В Харьковской области ликвидированы 5 бойцов ГУР Минобороны Украины

В Харьковской области были ликвидированы пять бойцов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Боевики с позывными Клим, Девятый, Лоти, Федор и Волга ликвидированы, предположительно, в Харьковской области на купянском направлении. Некрологи на погибших опубликованы на официальном аккаунте подразделения, которое структурно входит в состав ГУР МО Украины», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали подполковника Главной разведки Министерства обороны Украины Александра Шараевского.

