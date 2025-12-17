Следствие потребует ареста устроившего поножовщину в подмосковной школе подростка

СК потребует арестовать напавшего на подмосковную школу подростка

Следственный комитет России (СКР) требует ареста 15-летнего подростка, устроившего поножовщину в подмосковной школе. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным следствия, соответствующее ходатайство планируется отправить в суд и добиться заключения школьника в СИЗО на время расследования уголовного дела о нападении на школу в поселке Горки-2.

Утром 16 декабря 15-летний ученик девятого класса совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2. Школьник в белой медицинской маске, с ножом и перцовым баллончиком напал на двоих человек, для десятилетнего четвероклассника ранения оказались летальными. По сведениям оперативных служб, злоумышленник был приверженцем некоего деструктивного молодежного течения.