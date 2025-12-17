Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:16, 17 декабря 2025Наука и техника

Стал известен возраст начала снижения физической выносливости

JCSM: Физическая выносливость начинает постепенно снижаться уже с 35 лет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Monster Ztudio / Shutterstock / Fotodom

Физическая выносливость, сила и мышечная работоспособность начинают постепенно снижаться уже с 35 лет. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института, которые почти 50 лет наблюдали за изменениями физической формы у мужчин и женщин. Результаты опубликованы в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

В рамках Шведского исследования физической активности и фитнеса (SPAF) ученые регулярно тестировали несколько сотен случайно отобранных участников в возрасте от 16 до 63 лет, измеряя выносливость, мышечную силу и устойчивость к нагрузкам. В отличие от разовых наблюдений, это позволило проследить реальные возрастные изменения у одних и тех же людей на протяжении десятилетий.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Анализ показал, что после 35 лет физические показатели начинают снижаться независимо от уровня тренировок, а с возрастом этот процесс ускоряется. Однако исследователи подчеркивают: даже те, кто начинал регулярно двигаться уже во взрослом возрасте, улучшали физическую форму на 5-10 процентов — что заметно замедляло общий спад.

По словам авторов исследования, физическая активность не может полностью остановить возрастные изменения, но способна существенно смягчить их последствия. Исследование продолжается: в ближайшие годы ученые планируют связать изменения физической формы с образом жизни, состоянием здоровья и биологическими механизмами старения, чтобы точнее понять, как сохранить функциональное тело как можно дольше.

Ранее ученые выявили белок тенасцин-C, который поддерживает мышечные стволовые клетки и помогает мышцам восстанавливаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    В США в словах Путина об «Орешнике» увидели сигнал для союзников Украины

    Победитель популярного шоу упал и разбил голову

    Кардиолог перечислил правила измерения давления

    Турист пошел в бар с местными женщинами во время отдыха в Египте и получил ножом в живот

    Стало известно о желании Турции отказаться от российских С-400

    Анастасия Ивлеева попыталась надеть старые джинсы и раскрыла свой вес

    Премьер Италии предложила изъять активы России в других странах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok