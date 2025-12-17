Стало известно о расследовании в Госдуме и возможном лишении мандатов трех депутатов

«Ведомости»: В ГД провели расследование из-за торговли местами на круглых столах

В Госдуме (ГД) провели служебное расследование из-за продажи мест для участия в круглых столах. Об этом стало известно «Ведомостям» от источников среди депутатов.

По словам двоих неназванных парламентариев, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о расследовании в ходе пленарного заседания 17 декабря. Спикер нижней палаты парламента связал продажу мест с именами представителей ЛДПР Андрея Свинцова и Каплана Панеша, а также Розы Черемерис из партии «Новые люди». В отношении их помощников правоохранители проводят проверку. Кроме того, всех троих депутатов могут лишить мандатов.

«Спикер призвал фракции осудить коллег, в противном случае начнется процедура снятия полномочий с депутатов. Они подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали это», — рассказал один из собеседников издания.

Как выяснило издание, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев поддержал предложение о публичном обсуждении вопроса. В свою очередь, вице-спикер Ирина Яровая выразила мнение, что прежде, чем выносить ситуацию в публичное поле, нужно было в ней разобраться.

О том, что коммерческие структуры проводят в здании Госдумы платные мероприятия с участием парламентариев, 15 декабря рассказала в Telegram депутат «Новых людей» Сардана Авксентьева. В пример она привела ассоциацию World Entrepreneurs Alliance, которая, по ее словам, открыто предлагает присутствовать на круглых столах за деньги. В зависимости от условий сумма может достигать 70 тысяч рублей. Кроме того, прейскурант включает экскурсию по Госдуме, присутствие в федеральной повестке, персональную именную карточку и другие услуги.

Ранее мандат решил сдать депутат Госдумы Анатолий Вороновский, обвиняемый в получении многомиллионной взятки от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Политик заявил, что собирается сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.