Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:32, 17 декабря 2025Культура

Стало известно о реакции звезд на решение суда по делу Долиной

Певец Юлиан: Звезды по-разному отреагировали на решение суда по делу Долиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певец Юлиан (полное имя — Юлиан Васин) рассказал, как отреагировали звезды на решение суда в отношении народной артистки России Ларисы Долиной и ее квартиры. Об этом он сообщил в интервью «МК».

Заслуженный артист России заявил, что коллеги Долиной по-разному отреагировали на решение Верховного суда.

«Все ждали это решение. Конечно, в деле нужна справедливость. Стас Садальский, например, публично выразил поддержку Верховному суду. Я полностью с ним согласен. Покупателю должно принадлежать то, что он честно купил», — сказал Юлиан.

Также артист выразил мнение, что для самой Долиной это будет уроком на всю жизнь. «Честно говоря, до сих пор не могу понять, как можно было обмануть известного и умного человека. Для меня история остается загадочной», — добавил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, в которую попала Лариса Долина из-за скандала с квартирой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию

    Юрист внес ясность в важный вопрос о воинском учете

    Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды

    Лувр продолжил работу на фоне забастовки рабочих

    Возвращение снега и морозов пообещали жителям Москвы

    Хакеры пригрозили выложить данные пользователей самого популярного в мире порносайта

    Захарова раскрыла помощь Таджикистану в деле о трагедии в школе

    На Украине возмутились блэкаутом в Одессе вместо обещанной Москвы

    Бывший глава управления Минобороны России сел за взятку от директора швейной фабрики

    Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok