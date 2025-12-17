Стало известно о реакции звезд на решение суда по делу Долиной

Певец Юлиан: Звезды по-разному отреагировали на решение суда по делу Долиной

Певец Юлиан (полное имя — Юлиан Васин) рассказал, как отреагировали звезды на решение суда в отношении народной артистки России Ларисы Долиной и ее квартиры. Об этом он сообщил в интервью «МК».

Заслуженный артист России заявил, что коллеги Долиной по-разному отреагировали на решение Верховного суда.

«Все ждали это решение. Конечно, в деле нужна справедливость. Стас Садальский, например, публично выразил поддержку Верховному суду. Я полностью с ним согласен. Покупателю должно принадлежать то, что он честно купил», — сказал Юлиан.

Также артист выразил мнение, что для самой Долиной это будет уроком на всю жизнь. «Честно говоря, до сих пор не могу понять, как можно было обмануть известного и умного человека. Для меня история остается загадочной», — добавил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию, в которую попала Лариса Долина из-за скандала с квартирой.