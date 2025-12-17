Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 17 декабря 2025Экономика

Стало известно об обсуждении переноса уведомлений от банков в Max

В РФ обсуждают возможность перевести СМС-уведомления от банков в мессенджер Max
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Возможность получать сервисные сообщения от банков в мессенджере Max может появиться у россиян уже в 2025 году. Об этом пишет «Коммерсантъ», по данным собеседников которого речь шла о полном переводе всех уведомлений без возможности получать СМС, но «идея не встретила понимания у участников рынка».

В Минцифры уточнили, что планов обязать банки переводить уведомления в Мах нет: кредитные организации при желании могут использовать сообщения в мессенджере для обеспечения дополнительной безопасности личных данных и финансов пользователей.

В публикации говорится, что даже такой вариант способен привести к потере операторами связи около 15 миллиардов рублей ежегодно, а банкам инициатива, наоборот, может быть выгодна. «Учитывая постоянный рост стоимости СМС от операторов связи, переход на Max кажется для нас экономически целесообразным решением. Поэтому мы с удовольствием переводим отправку ряда уведомлений в него», — сказали, в частности, в пресс-службе Совкомбанка.

Отмечается, что возможность использования Max в качестве дополнительного канала информирования клиента обсуждается в рамках второго пакета антифрод-законов, но, подчеркивает источник журналистов, «оператор останется приоритетным каналом отправки сообщений, поскольку его правовые отношения с клиентом оформлены в рамках договора».

Ранее на этой неделе сообщалось, что российские депутаты одобрили законопроект, согласно которому управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по ТКО будут обязаны взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в Max.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    США занялись подготовкой новых санкций против России

    В Кремле высказались о новых санкциях США против России

    Появились подробности о причине расправы над ребенком в школе

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok