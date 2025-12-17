Стало известно об обсуждении переноса уведомлений от банков в Max

В РФ обсуждают возможность перевести СМС-уведомления от банков в мессенджер Max

Возможность получать сервисные сообщения от банков в мессенджере Max может появиться у россиян уже в 2025 году. Об этом пишет «Коммерсантъ», по данным собеседников которого речь шла о полном переводе всех уведомлений без возможности получать СМС, но «идея не встретила понимания у участников рынка».

В Минцифры уточнили, что планов обязать банки переводить уведомления в Мах нет: кредитные организации при желании могут использовать сообщения в мессенджере для обеспечения дополнительной безопасности личных данных и финансов пользователей.

В публикации говорится, что даже такой вариант способен привести к потере операторами связи около 15 миллиардов рублей ежегодно, а банкам инициатива, наоборот, может быть выгодна. «Учитывая постоянный рост стоимости СМС от операторов связи, переход на Max кажется для нас экономически целесообразным решением. Поэтому мы с удовольствием переводим отправку ряда уведомлений в него», — сказали, в частности, в пресс-службе Совкомбанка.

Отмечается, что возможность использования Max в качестве дополнительного канала информирования клиента обсуждается в рамках второго пакета антифрод-законов, но, подчеркивает источник журналистов, «оператор останется приоритетным каналом отправки сообщений, поскольку его правовые отношения с клиентом оформлены в рамках договора».

Ранее на этой неделе сообщалось, что российские депутаты одобрили законопроект, согласно которому управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по ТКО будут обязаны взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в Max.