Георгиадис: Кипр намерен восстановить авиасообщение с Россией

Кипр хочет восстановить прямое авиасообщение с Россией после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис.

«Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения конфликта на Украине», — сообщил он.

Прежде посольство входящей в Европейский союз (ЕС) республики решило упростить россиянам оформление виз. С 15 декабря 2025 года центры по приему заявлений на кипрскую визу начали работать в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ.