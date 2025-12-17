У 22-летней девушки остановилось сердце из-за стресса на работе

Metro: У британки на семь минут остановилось сердце из-за стресса на работе

У 22-летней жительницы Великобритании Кортни Стокс неожиданно остановилось сердце из-за сильного стресса на работе. Ее историю опубликовало издание Metro.

Стокс вспомнила, что в тот день у нее был выходной, она разговаривала с родителями, а затем вышла в сад и неожиданно упала. По ее словам, она выжила благодаря отцу, который до приезда скорой помощи делал ей искусственное дыхание и массаж сердца. «Я полностью отключилась, меня не стало на семь минут», — рассказала британка.

Девушка отметила, что в больнице у нее нашли митральную кольцевую дисфункцию — сердечную аномалию, которая может привести к внезапной остановке сердца. Хотя предотвратить приступ практически невозможно, по словам врачей, стресс на работе ускорил процесс.

Британка рассказала, что за несколько дней до приступа ощущала учащенное сердцебиение и головокружение, усиливавшееся в момент принятия душа. При этом она игнорировала эти симптомы, потому что списывала их на тревожность.

Ранее кардиолог Евгений Кокин рассказал, что сердечный приступ может пройти бессимптомно. По его словам, такой тип приступа может сопровождаться неспецифическими признаками, такими как утомляемость, одышка при незначительной нагрузке, нарушения сна, легкая тошнота или головокружение.