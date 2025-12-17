Командир Касьянов: Позиции Украины на переговорах слабы

Позиции Украины на переговорах слабы, а население страдает от продолжающихся боевых действий. Об этом заявил в Telegram командир беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы Юрий Касьянов.

«Наши позиции на переговорах слабы. Наши усилия по укреплению обороны недостаточны. Наше население все больше страдает от войны. Наши западные партнеры разобщены и нерешительны», — заявил военный.

Он добавил, что украинская власть несет ответственность за неудачи в дипломатии и провал в стране мобилизации.

Ранее Касьянов призвал украинцев снизить градус ура-патриотизма и поговорить о судьбе страны честно. По его словам, многие украинцы под влиянием пропаганды продолжают рассматривать итогом конфликта выход на границы 1991 года, однако на фронте складывается чрезвычайно сложное положение, не хватает людей и ресурсов.