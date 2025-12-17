Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 17 декабря 2025Бывший СССР

Украинский командир называл слабой переговорную позицию Киева

Командир Касьянов: Позиции Украины на переговорах слабы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Позиции Украины на переговорах слабы, а население страдает от продолжающихся боевых действий. Об этом заявил в Telegram командир беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы Юрий Касьянов.

«Наши позиции на переговорах слабы. Наши усилия по укреплению обороны недостаточны. Наше население все больше страдает от войны. Наши западные партнеры разобщены и нерешительны», — заявил военный.

Он добавил, что украинская власть несет ответственность за неудачи в дипломатии и провал в стране мобилизации.

Ранее Касьянов призвал украинцев снизить градус ура-патриотизма и поговорить о судьбе страны честно. По его словам, многие украинцы под влиянием пропаганды продолжают рассматривать итогом конфликта выход на границы 1991 года, однако на фронте складывается чрезвычайно сложное положение, не хватает людей и ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Раскрыто максимальное время хранения оливье

    Россияне раскрыли главную мечту

    Названа главная опасность для Байкала

    Место расправы над заваленной камнями российской школьницей показал ее убийца-пенсионер

    Раскрыта доля современных ракет в РВСН

    Российским курьерам захотели запретить хаотично ездить

    Наемник из США попросил российский суд об УДО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok