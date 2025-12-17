Уничтожение натовской техники у Красноармейска сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения натовской техники у Красноармейска

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожают пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска, Димитрова и в Днепропетровской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

На кадрах показаны фрагменты ликвидации боевиков, натовской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

Ранее расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) из отряда специального назначения группировки «Восток» нанес мощный удар по опорным пунктам и массовым скоплениям живой силы ВСУ.

До этого уничтожение натовской техники и штурм Димитрова в Донецкой народной республике сняли на видео.