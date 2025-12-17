Уролог объяснил причину развития цистита после секса

Цистит может развиться даже после защищенного полового акта, предупредил врач-уролог Сергей Королев. Факторы, которые запускают это заболевание, он перечислил в беседе с «Газетой.Ru».

Врач указал, что цистит вызывают бактерии, обитающие на коже каждого, даже самого чистоплотного человека. Он объяснил, что обычно этих микроорганизмов мало и они безвредны, но стоит им попасть в ослабленную среду, как риск развития воспаления резко возрастает.

По его словам, к запускающим цистит факторам относятся недостаточная гигиена партнеров, интенсивный или длительный половой акт, во время которого слизистая может травмироваться, а также аллергическая реакция на некоторые компоненты контрацептивов.

Уролог добавил, что цистит чаще встречается у женщин из-за особенности их анатомии. По его словам, женский мочеиспускательный канал шире и короче, чем у мужчин, следовательно, инфекциям проще достичь мочевого пузыря.

Ранее дерматолог Педро Вилас Боас заявил, что лобковые волосы дают дополнительную защиту от инфекций. По его словам, они снижают риск возникновения микроповреждений и раздражений кожи в интимных местах.