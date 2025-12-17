Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:27, 17 декабря 2025Забота о себе

Уролог объяснил причину развития цистита после секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Цистит может развиться даже после защищенного полового акта, предупредил врач-уролог Сергей Королев. Факторы, которые запускают это заболевание, он перечислил в беседе с «Газетой.Ru».

Врач указал, что цистит вызывают бактерии, обитающие на коже каждого, даже самого чистоплотного человека. Он объяснил, что обычно этих микроорганизмов мало и они безвредны, но стоит им попасть в ослабленную среду, как риск развития воспаления резко возрастает.

По его словам, к запускающим цистит факторам относятся недостаточная гигиена партнеров, интенсивный или длительный половой акт, во время которого слизистая может травмироваться, а также аллергическая реакция на некоторые компоненты контрацептивов.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Уролог добавил, что цистит чаще встречается у женщин из-за особенности их анатомии. По его словам, женский мочеиспускательный канал шире и короче, чем у мужчин, следовательно, инфекциям проще достичь мочевого пузыря.

Ранее дерматолог Педро Вилас Боас заявил, что лобковые волосы дают дополнительную защиту от инфекций. По его словам, они снижают риск возникновения микроповреждений и раздражений кожи в интимных местах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Фон дер Ляйен впала в отчаяние из-за России

    Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»

    Принимавшую роды у известной российской блогерши женщину задержали

    Валуев объяснил задержание Семака с женой в Германии

    Правдивость прогнозов погоды на Новый год оценили

    В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной

    Коломойский сделал резонансное заявление о коррупционной схеме Миндича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok