В Госдуме предложили информировать мужа о желании жены пойти на аборт

Депутат Кузнецов предложил информировать мужа о желании жены пойти на аборт

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов предложил информировать мужа о желании жены пойти на аборт. Парламентарий сообщил ТАСС, что внес на рассмотрение соответствующий законопроект.

По задумке Кузнецова поправки будут внесены в статью 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Он дает право женщине самой решать вопрос о материнстве и необходимости аборта. Эти положения законопроект не затронет, пообещал депутат.

Он пояснил, что нововведение коснется обязанности уведомлять супруга о решении об аборте, если женщина состоит в браке. Кроме того, было предложено информировать бывшего мужа, если с момента расторжения брака прошло не более 12 недель.

Как подчеркнул Кузнецов, его идея направлена на поддержку ответственного отцовства и снижение числа прерываний беременности.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов рассказал, что в России 800 частных клиник отказались от проведения абортов.

