10:20, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

В Италии назвали повод для начала общеевропейской войны против России

IFQ: Вступление Украины в ЕС может стать поводом для войны против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС) может стать причиной общеевропейской войны против России. Об этом передает итальянское издание IL Fatto Quotidiano (IFQ).

В статье ссылаются на статью 42.7 Договора о ЕС, которая содержит положения о взаимной обороне. Авторы сообщения отмечают, что этот пункт имеет большее значение, чем пятая статья НАТО. В публикации указывают, что если Украина вступит в ЕС во время активного вооруженного конфликта и Россия нанесет удар по ней, страны Европы юридически становятся участниками конфликта.

Как сообщают авторы, стратегия Евросоюза предполагает превращение украинского конфликта в общеевропейский. Европейские лидеры представляют этот план как компромисс, на который должна согласиться Россия.

«Предложить России Украину в составе ЕС, а не НАТО, — это то же самое, что предложить диабетику кремовый торт и сказать, что он не вредный, потому что на нем нет вишенки», — подчеркивают авторы материала.

Ранее стало известно, что в проекте мирного урегулирования конфликта на Украине есть пункт о вступлении Украины в ЕС к началу 2027 года. Поддерживающие присоединение Украины к ЕС чиновники подчеркнули, что включение этого условия в мирное соглашение сделает вступление в объединение свершившимся фактом для Киева.

