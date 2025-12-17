В Кремле оценили влияние визитов Уиткоффа в Россию на переговоры

Песков: Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, а не РФ

Спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф в переговорном процессе реализует линию президента США, а не России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рассуждения влиянии визитов в Россию на позицию американского эмиссара, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля добавил, что с каждым новым контактом Уиткофф «имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам».

Ранее Песков заявил, что Кремль ожидает от США данных об итогах переговоров со странами Европы и Украиной по теме урегулирования конфликта. При этом пресс-секретарь президента выразил мнение, что участие стран Европы в украинском урегулировании вряд ли окажет положительное влияние на ход переговоров.