Мир
12:56, 17 декабря 2025Мир

В Кремле оценили влияние визитов Уиткоффа в Россию на переговоры

Песков: Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, а не РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф в переговорном процессе реализует линию президента США, а не России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рассуждения влиянии визитов в Россию на позицию американского эмиссара, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля добавил, что с каждым новым контактом Уиткофф «имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам».

Ранее Песков заявил, что Кремль ожидает от США данных об итогах переговоров со странами Европы и Украиной по теме урегулирования конфликта. При этом пресс-секретарь президента выразил мнение, что участие стран Европы в украинском урегулировании вряд ли окажет положительное влияние на ход переговоров.

