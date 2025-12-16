Реклама

21:11, 16 декабря 2025Россия

В Кремле шуткой ответили на вопрос о планах «коалиции желающих»

Песков ответил шуткой на планы «коалиции желающих» по размещению войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос представителей СМИ о планах «коалиции желающих» по размещению войск на Украине. Это попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Вести».

«"Коалиция желающих" на прямую линию не обращалась», — высказался пресс-секретарь российского президента в ответ на просьбу прокомментировать заявления европейских политиков о размещении войск на территории Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня. Он добавил, что военным ведомствам стран «коалиции желающих» было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше.

До этого в Кремле ответили на предложение о рождественском перемирии. Россия хочет мира, а не перемирия ради передышки Украины, заявил Песков. «Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее», — указал он.

