В Подмосковье возле подвергшейся нападению школы появился стихийный мемориал

В Подмосковье возле школы, где подросток напал на учеников, появился мемориал

В Одинцовском городском округе Московской области возле школы, где подросток напал на учеников, убив одного из детей, появился стихийный мемориал. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Малыш, Горки-2 скорбят», — говорится в записке, оставленной около мемориала.

К этому месту жители продолжают нести цветы и детские игрушки.

16 декабря 15-летний девятиклассник вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, с которой хотел расправиться.

В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Впоследствии юноша ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.