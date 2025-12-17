Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 17 декабря 2025Россия

В Подмосковье возле подвергшейся нападению школы появился стихийный мемориал

В Подмосковье возле школы, где подросток напал на учеников, появился мемориал
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Одинцовском городском округе Московской области возле школы, где подросток напал на учеников, убив одного из детей, появился стихийный мемориал. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Малыш, Горки-2 скорбят», — говорится в записке, оставленной около мемориала.

К этому месту жители продолжают нести цветы и детские игрушки.

16 декабря 15-летний девятиклассник вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, с которой хотел расправиться.

В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Впоследствии юноша ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

    Белоусов раскрыл число поступивших на службу в 2025 году контрактников

    Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

    Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

    Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

    Полина Лурье поделилась планами на бывшую квартиру Долиной

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok