Экономика
16:49, 17 декабря 2025Экономика

В России собрали первую партию машин GAC

«Ведомости»: В Санкт-Петербурге начался выпуск машин GAC
Светлана Ходос

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В России стартовало производство автомобилей китайской марки GAC. Сборка налажена группой АГР на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, а первая партия включает в себя около 50 транспортных средств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в одном из крупных дилерских холдингов.

На данный момент с конвейеров сборочной площадки сошли кроссоверы GS3 и минивэны M8, которые были переданы компании «Авилон». Во время тестового производства была произведена отладка оборудования и всех процессов, но окончательное решение китайский производитель пока не принял из-за опасения попасть под вторичные санкции.

Ранее китайская компания GAC раскрыла все подробности о новом кроссовере S7 для российского рынка. Продажи автомобиля начнутся в первом квартале 2026 года.

