23:51, 17 декабря 2025Россия

В России создадут базу уникальных мобильных номеров

Минцифры: В России планируют создать базу IMEI-номеров для борьбы с мошенниками
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Для борьбы с мошенническими действиями в России предлагают создать базу IMEI-номеров мобильных устройств. Об этом на заседании Общественного совета при Министерстве цифровизации рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Угнивенко.

Угнивенко пояснил, что у каждого телефона есть уникальный номер, и если IMEI будет привязан к конкретным SIM-картам получится точнее идентифицировать устройства и снизить риски мошеннических действий.

Кроме того, замминистра рассказал о запуске защиты звонков в рамках государственной информационной системы «Антифрод» и проработке единых сценариев реагирования операторов связи на мошеннические действия.

Ранее россиян предупредили об увеличении количества кибератак с подменой личности руководителей через фишинг и вишинг.

