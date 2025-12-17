Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 17 декабря 2025Россия

В России захотели дать дополнительные дни отпуска одной категории граждан

В Госдуме поддержали предоставление отпуска командированным на СВО ветеранам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России захотели дать дополнительные дни отпуска одной категории граждан — ветеранам, командированным в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, а также в Сирию и Афганистан. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил законопроект к первому чтению, передает ТАСС.

Речь идет о предоставлении неоплачиваемого отпуска сроком до 35 календарных дней в год для гражданских специалистов, направлявшихся в командировки для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан при ряде условий. У них должны быть особые заслуги в выполнении задач, они находились на указанных территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

«У нас по закону о ветеранах есть отдельная категория — ветераны боевых действий — это гражданские специалисты, (...) например, те, кто работает в строительной сфере, дорожной сфере, электроэнергетике. И у них, в соответствии с законом очень небольшой набор мер социальной поддержки, и этим законопроектом вводится дополнительная мера», — пояснил председатель комитета Ярослав Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве родственников бойцов СВО на дополнительный отпуск. Его длительность составит 35 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию населения. Что об этом известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Родители устроившего резню в школе под Москвой девятиклассника попали на видео

    В России посмертно наградили отказавшегося сдаться в плен бойца СВО

    Названы любимые направления российских богачей в 2025 году

    «Спасателей» предупредили о риске токсичного окружения

    Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

    Сосед России начнет отправлять преступников в тюрьмы за нападения на медиков

    Новые хозяева дома нашли за стеной таинственную деревянную дверь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok