В Госдуме поддержали предоставление отпуска командированным на СВО ветеранам

В России захотели дать дополнительные дни отпуска одной категории граждан — ветеранам, командированным в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, а также в Сирию и Афганистан. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил законопроект к первому чтению, передает ТАСС.

Речь идет о предоставлении неоплачиваемого отпуска сроком до 35 календарных дней в год для гражданских специалистов, направлявшихся в командировки для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан при ряде условий. У них должны быть особые заслуги в выполнении задач, они находились на указанных территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

«У нас по закону о ветеранах есть отдельная категория — ветераны боевых действий — это гражданские специалисты, (...) например, те, кто работает в строительной сфере, дорожной сфере, электроэнергетике. И у них, в соответствии с законом очень небольшой набор мер социальной поддержки, и этим законопроектом вводится дополнительная мера», — пояснил председатель комитета Ярослав Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве родственников бойцов СВО на дополнительный отпуск. Его длительность составит 35 дней.