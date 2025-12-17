Реклама

Россия
20:05, 17 декабря 2025Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе военные отразили атаку Вооруженных сил Украины, работает система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, поврежденных объектов нет.

Telegram-канал, освещающий обстановку на Крымском мосту, не сообщал о затруднениях в проезде.

В ночь на 17 декабря система противовоздушной обороны уничтожила 94 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами. Как сообщили в Минобороны РФ, больше всего дронов силы противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем и Ростовской областью.

