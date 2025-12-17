Вэнс сравнил себя с Байденом

Вэнс пошутил о ходьбе «в стиле Байдена» по обледеневшей взлетной полосе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил себя с бывшим американским лидером Джо Байденом, рассказывая о ходьбе по обледеневшей взлетной полосе в Пенсильвании, куда он приехал выступить. Об этом он рассказал на том же выступлении.

По его словам, при выходе из самолета его встретил сильный холод. Справа от него находились камеры СМИ, а слева — пожарные, желавшие сфотографироваться с политиком. Вэнс признался, что боялся поскользнуться на глазах у всей страны, поэтому он был вынужден идти к группе пожарных «в стиле Байдена».

«Понимаете, если бы я упал, это стало бы национальной новостью на следующую неделю. А вот Джо Байден мог бы упасть, поднимаясь по ступенькам средь бела дня», — сказал вице-президент.

Ранее Вэнс рассказал, как президент США Дональд Трамп решил подарить ему ботинки. «У вас, ребята, дерьмовая обувь. Мы должны купить вам обувь получше», — привел он слова американского лидера.