VK Education подвела итоги года

310 тысяч студентов обучились на программах VK Education в 2025 году

Порядка 310 тысяч человек прошли обучение на программах VK Education в областях искусственного интеллекта, разработки, информационной безопасности и креативных индустрий в 2025 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Там рассказали, что в уходящем году было реализовано 135 образовательных программ. Самими популярными направлениями у студентов стали курсы по основам искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, алгоритмам и структурам данных, базовому Python, продакт-менеджменту в IT и разработке веб-сервисов на Golang. Число студентов, присоединившихся к команде VK по итогам обучения на программах VK Education, составило 258 человек.

Кроме того, VK Education расширила сотрудничество с более чем 37 ведущими российскими вузами. Впервые была запущена программа единой практики для студентов 11 университетов, включая МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГТУ им Н. Э. Баумана, НИТУ МИСИС, МАИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ТГУ, УрФУ и СПбПУ. Она позволила 1,2 тысячи студентов по всей России пройти учебную и производственную практику в компании.

Также VK запустила новые образовательные проекты в ИИ: Школу информатики, физики и технологий (программы бакалавриата и магистратуры совместно с НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) и магистратуру «Искусственный интеллект и социальные медиа» (на базе МФТИ). В 2025 году VK Education представила IT-шоу VK Education Talks, в котором звездные гости посещали лекции экспертов VK в стенах ведущих вузов и сдавали экзамены. Выпуски шоу собрали свыше 2,7 миллиона просмотров в VK Видео.

Была увеличена база практических кейсов VK Education Projects до более чем 80 проектных задач от сервисов VK, в работе над которыми приняли участие почти 5000 студентов. Наибольший интерес у учащихся вызвали кейсы по предсказанию пола пользователей соцсетей, безопасным способам авторизации и разработке мини-приложений.

В августе сообщалось, что VK подготовила к началу учебного года образовательные и развлекательные проекты и инициативы для школьников, студентов и учителей, в частности, IT-шоу, тематический канал, поздравления от звезд и обучающие видео.