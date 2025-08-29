Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:15, 29 августа 2025Интернет и СМИ

Перед российскими школьниками выступят RASA и блогеры

VK подготовила ко Дню знаний поздравления от звезд и IT-шоу
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

VK подготовила к началу нового учебного года образовательные и развлекательные проекты и инициативы для школьников, студентов и учителей, в частности IT-шоу, тематический канал, поздравления от звезд и обучающие видео. Об этом «Ленте.ру» стало известно из релиза компании.

В Москве, республиках Алтай, Марий Эл и Татарстан, Владимирской области блогеры и артисты посетят торжественные линейки в шести школах. С Днем знаний учащихся поздравят Татьяна Куртукова, Милана Некрасова, RASA и другие знаменитости. Мероприятия пройдут при поддержке мессенджера MAX и коммуникационного сервиса «Сферум». В столичных школах № 1770 и № 1363 появятся специальные зоны отдыха от них и Департамента образования и науки города.

В одном из российских вузов, который студенты выберут с помощью голосования в чат-боте, VK Education и MAX проведут образовательное IT-шоу VK Education Talks. Шоу состоится в октябре, оно будет посвящено продакт-менеджменту. Участие в нем примут стендап-комик Евгений Чебатков и эксперты VK. В 12 партнерских вузах появятся интерактивные объекты VK Education.

«Сферум» представит своего маскота — космического помощника Чатти, который поможет осваивать платформу. В честь 1 Сентября в мессенджере MAX появится 3D-анимированный стикерпак с Чатти, его можно установить по ссылке в мобильном приложении.

Вместе с VK Education VK Видео запустит образовательный проект «Смотри и учись». Ролики авторов в соцсети «ВКонтакте», в которых они расскажут о необычных навыках и знаниях, можно будет найти по хештегу #ОбучайПоВидео, лучшие — в плейлистах на главной странице. 31 августа и 1 сентября рядом с СПбГУ и МГУ появятся брендированные автоматы знаний от VK Видео. Желающие смогут пройти короткий образовательный тест и получить призы.

Также Учи.ру запустила проект «Звонок для родителя» — онлайн-навигатор с ИИ-помощником для наблюдения за картиной успеваемости ребенка. В проект включены бесплатные чек-листы и практические советы от экспертов. В сентябре в сообществе сервиса «ВКонтакте» для учителей появятся полезные материалы.

Кроме того, в День знаний будут подведены итоги конкурса «Придумай сказку». Эксперты VK и издательства «Альпина.Дети» выбрали из 200 работ десять самых лучших. Их опубликуют в онлайн-сборнике в сообществе «VK Праздники». Победителям вручат печатные лимитированные экземпляры сборника и подарки.

В VK Клипах запустили еще один проект: блогеры опубликовали ролики с проверенными советами, которые помогут школьникам и студентам справляться с учебой. Любой желающий может разместить свои лайфхаки под хештегом #лайфхакидляучёбы.

Помимо этого, на платформе «Дзен» появился тематический канал «1 сентября», в котором собрали новости по теме и представили проект «Большая перемена», реализованный вместе с Департаментом образования и науки города Москвы. Блогеры — участники проекта провели день в московской школе и поделились впечатлениями.

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила фотоконкурс, в котором пользователи смогут делиться архивными кадрами со школьных линеек. В прямом эфире программы «Доброе утро» на Первом канале 1 сентября отберут лучшие снимки. В группе телеканала в соцсети стартует проект «Угадай звезду». Пользователи смогут предположить, кто из знаменитостей канала изображен на школьных фотографиях. Также с 29 августа в ОК будут доступны тематические рамки, посвященные школьной поре.

Mail запустит спецпроект «Переложите часть забот на плечи Mail». В нем родители и студенты узнают о полезных функциях Почты и Облака, которые пригодятся для планирования и генерации идей, например, о нейросетевых возможностях в Заметках и письмах и удобстве облачного хранилища.

VK Добро запустил благотворительную акцию «Соберем рюкзак вместе», цель которой — поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. До 31 августа на сайте проекта можно оплатить подарки для школьников: форму, тетради, наборы для творчества и услуги специалистов. Собранные средства поступают в фонды, проверенные VK Добром.

В «Другом Деле» будет запущена подборка тематических заданий и игр. Задания предложат Движение Первых, Твой Ход, Росмолодежь, Российские студенческие отряды, Пушкинская карта, проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также ведущие онлайн-школы. За выполнение заданий участники получат баллы, которые можно обменять на призы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Дегтярев фразой «место занял кривоногий бразилец» оценил лимит на легионеров в РПЛ

    Доктор Мясников заявил о ненависти к одной особенности США

    Huawei впервые обогнала Apple

    В российском регионе запретили распространять информацию об атаках БПЛА и их последствиях

    Уиткофф отказался от услуг российского переводчика из-за критики

    Захарова прокомментировала слова Вэнса об уступках Украине

    Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

    Стало известно о всеобщем разочаровании в спецпосланнике Трампа

    Вдова бойца СВО заявила о невиновности в кончине детей при пожаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости