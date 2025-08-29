Перед российскими школьниками выступят RASA и блогеры

VK подготовила ко Дню знаний поздравления от звезд и IT-шоу

VK подготовила к началу нового учебного года образовательные и развлекательные проекты и инициативы для школьников, студентов и учителей, в частности IT-шоу, тематический канал, поздравления от звезд и обучающие видео. Об этом «Ленте.ру» стало известно из релиза компании.

В Москве, республиках Алтай, Марий Эл и Татарстан, Владимирской области блогеры и артисты посетят торжественные линейки в шести школах. С Днем знаний учащихся поздравят Татьяна Куртукова, Милана Некрасова, RASA и другие знаменитости. Мероприятия пройдут при поддержке мессенджера MAX и коммуникационного сервиса «Сферум». В столичных школах № 1770 и № 1363 появятся специальные зоны отдыха от них и Департамента образования и науки города.

В одном из российских вузов, который студенты выберут с помощью голосования в чат-боте, VK Education и MAX проведут образовательное IT-шоу VK Education Talks. Шоу состоится в октябре, оно будет посвящено продакт-менеджменту. Участие в нем примут стендап-комик Евгений Чебатков и эксперты VK. В 12 партнерских вузах появятся интерактивные объекты VK Education.

«Сферум» представит своего маскота — космического помощника Чатти, который поможет осваивать платформу. В честь 1 Сентября в мессенджере MAX появится 3D-анимированный стикерпак с Чатти, его можно установить по ссылке в мобильном приложении.

Вместе с VK Education VK Видео запустит образовательный проект «Смотри и учись». Ролики авторов в соцсети «ВКонтакте», в которых они расскажут о необычных навыках и знаниях, можно будет найти по хештегу #ОбучайПоВидео, лучшие — в плейлистах на главной странице. 31 августа и 1 сентября рядом с СПбГУ и МГУ появятся брендированные автоматы знаний от VK Видео. Желающие смогут пройти короткий образовательный тест и получить призы.

Также Учи.ру запустила проект «Звонок для родителя» — онлайн-навигатор с ИИ-помощником для наблюдения за картиной успеваемости ребенка. В проект включены бесплатные чек-листы и практические советы от экспертов. В сентябре в сообществе сервиса «ВКонтакте» для учителей появятся полезные материалы.

Кроме того, в День знаний будут подведены итоги конкурса «Придумай сказку». Эксперты VK и издательства «Альпина.Дети» выбрали из 200 работ десять самых лучших. Их опубликуют в онлайн-сборнике в сообществе «VK Праздники». Победителям вручат печатные лимитированные экземпляры сборника и подарки.

В VK Клипах запустили еще один проект: блогеры опубликовали ролики с проверенными советами, которые помогут школьникам и студентам справляться с учебой. Любой желающий может разместить свои лайфхаки под хештегом #лайфхакидляучёбы.

Помимо этого, на платформе «Дзен» появился тематический канал «1 сентября», в котором собрали новости по теме и представили проект «Большая перемена», реализованный вместе с Департаментом образования и науки города Москвы. Блогеры — участники проекта провели день в московской школе и поделились впечатлениями.

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила фотоконкурс, в котором пользователи смогут делиться архивными кадрами со школьных линеек. В прямом эфире программы «Доброе утро» на Первом канале 1 сентября отберут лучшие снимки. В группе телеканала в соцсети стартует проект «Угадай звезду». Пользователи смогут предположить, кто из знаменитостей канала изображен на школьных фотографиях. Также с 29 августа в ОК будут доступны тематические рамки, посвященные школьной поре.

Mail запустит спецпроект «Переложите часть забот на плечи Mail». В нем родители и студенты узнают о полезных функциях Почты и Облака, которые пригодятся для планирования и генерации идей, например, о нейросетевых возможностях в Заметках и письмах и удобстве облачного хранилища.

VK Добро запустил благотворительную акцию «Соберем рюкзак вместе», цель которой — поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. До 31 августа на сайте проекта можно оплатить подарки для школьников: форму, тетради, наборы для творчества и услуги специалистов. Собранные средства поступают в фонды, проверенные VK Добром.

В «Другом Деле» будет запущена подборка тематических заданий и игр. Задания предложат Движение Первых, Твой Ход, Росмолодежь, Российские студенческие отряды, Пушкинская карта, проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также ведущие онлайн-школы. За выполнение заданий участники получат баллы, которые можно обменять на призы.