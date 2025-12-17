Влияние повышенного НДС на цены в России оценили

Аналитик Балынин: Повышенный НДС приведет к постепенному росту цен в России

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 20 до 22 процентов приведет к росту цен, однако это будет носить постепенный и ограниченный характер. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его слова приводит «Газета.ru».

Аналитик напомнил, что НДС для ряда категорий продукции останется пониженным. Так, ставка налога в части продовольственных товаров и детской продукции останется на уровне 10 процентов. Это обстоятельство должно сдержать общую инфляцию в России. «Влияние на рост цен в магазинах будет постепенным и ограниченным в силу того, что уточнение ставки затрагивает только часть товаров», — резюмировал Балынин.

Продавцы в других сегментах будет вынуждены сдержанно реагировать на повышение НДС, отметил экономист. В противном случае, пояснил Балынин, они рискуют потерять часть покупателей, что рискует негативным образом отразиться на их выручке. «Продавцы и производители будут конкурировать за покупателя, а соответственно, проявлять сдержанность в вопросе корректировки цены», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС окажется временной мерой и не будет носить долгосрочный характер. Рост ставки налога, отметил глава государства, поможет пополнить федеральный бюджет, который столкнулся с проблемой дефицита на фоне увеличения военных расходов.

Утвержденные поправки также предусматривают трехкратное снижение порога прибыли для малого бизнеса, с которого начинается уплата НДС. К 2028 году порог должен снизиться еще вдвое, до 10 миллионов рублей в год. Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.