21:27, 17 декабря 2025Бывший СССР

Во Франции провели обыски у бывшего генпрокурора Украины

«Страна.ua»: Во Франции провели обыски у экс-генпрокурора Украины Пискуна
Марина Совина
Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Во Франции провели обыски у бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на украинские СМИ.

Обыски проводили французские правоохранители по запросу ГБР. Отмечается, что в результате были получены основания для задержки Пискуна.

Причину обысков в бюро не раскрывают. По предварительным данным, они связаны с делом бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 2003 года. Отмечается, что бывший генпрокурор Украины получил взятку, чтобы закрыть дело об убийстве адвоката, которое, по версии следствия, заказал Коломойский.

