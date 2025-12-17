Врач назвала одну общую привычку у перенесших инфаркт людей

Кардиолог Садоксай заявил, что 90 % перенесших инфаркт не были активны по утрам

Кардиолог Сана Садоксай на своей странице в TikTok назвала одну общую привычку, которая была у 90 процентов людей, перенесших инфаркт. На пост врача в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mirror.

Садоксай указала, что у ее пациентов разных возрастов и образа жизни, помимо сердечного приступа, в истории болезни, была и еще одна общая черта: после пробуждения они пребывали в состоянии низкой активности. «Вставая с постели, они сразу садились и проверяли телефон, потом спешили на работу и опять сидели несколько часов подряд», — заявила врач.

Специалистка указала, что такой образ жизни провоцирует накопление жира в области живота, повышение артериального давления и накопление скрытого воспаления. Кардиолог уверяет, что этих последствий можно избежать, если по утрам делать пятиминутную зарядку, растяжку, пробежку или прогулку в быстром темпе. «Это улучшает кровообращение, активизирует метаболизм, стабилизирует уровень сахара и защищает сердце намного лучше, чем полагают многие», — заключила врач.

Ранее эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян предупредил об опасности микроинфаркта. По его словам, после такого приступа на сердечной мышце образуется рубец. Большое количество таких повреждений может привести к жизнеугрожающим нарушениям в работе сердца.