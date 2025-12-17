Врач назвала отличия обычной простуды от более опасного заболевания

Врач Серебрякова: В отличие от ОРВИ, пневмония характеризуется острейшим началом

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова рассказала, чем отличаются симптомы простуды и пневмонии. Разницу она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что простуда развивается постепенно: сначала появляются насморк, першение в горле, затем добавляются сухой кашель, общая слабость и повышение температуры тела примерно до 38°C. По словам Серебряковой, эти симптомы обычно достигают пика в первые два-три дня болезни, а через пять-семь дней они проходят.

«В отличие от ОРВИ, пневмония характеризуется острейшим началом: температура часто превышает 39°C, кашель становится влажным с гнойной мокротой, появляется одышка даже в покое, боль в груди при дыхании, выраженная интоксикация (озноб, потливость, слабость)», — отметила врач. Она уточнила, что у пожилых и ослабленных людей лихорадка может отсутствовать, но зато появятся спутанность сознания или одышка — это так называемая «маскированная» пневмония, требующая особого внимания.

Врач предупредила, что, если не начать лечить пневмонию вовремя, существенно вырастает риск различных осложнений: плеврита, абсцесса легкого, дыхательной недостаточности и даже сепсиса.

Ранее московское управление Роспотребнадзора оценило ситуацию с гриппом в столице как стабильную. По данным специалистов, эпидемические пороги не превышены.