Вратарь клуба КХЛ сравнил жизнь в России и США

Вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Илья Самсонов, игравший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сравнил жизнь в России и США. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Уроженец Магнитогорска отметил, что ему комфортнее на родине. «В целом жить проще. Продукты вкуснее, еда вкуснее. Я не знаю, что еще нужно для нормальной жизни», — отметил Самсонов.
28-летний хоккеист выступал за несколько клубов НХЛ с 2019 по 2025 год. 1 ноября вратарь подписал контракт с «Сочи».
Ранее бывший боец смешанных единоборств (MMA) и актер Олег Тактаров сравнил привлекательность жизни в России и США. «Россия привлекательнее Америки в плане жизни в несколько триллионов раз», — заявил он.