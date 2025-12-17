Реклама

16:42, 17 декабря 2025

Вратарь клуба КХЛ сравнил жизнь в России и США

Вратарь «Сочи» Самсонов: В России жить комфортнее, чем в США
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Илья Самсонов, игравший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сравнил жизнь в России и США. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Уроженец Магнитогорска отметил, что ему комфортнее на родине. «В целом жить проще. Продукты вкуснее, еда вкуснее. Я не знаю, что еще нужно для нормальной жизни», — отметил Самсонов.

28-летний хоккеист выступал за несколько клубов НХЛ с 2019 по 2025 год. 1 ноября вратарь подписал контракт с «Сочи».

Ранее бывший боец смешанных единоборств (MMA) и актер Олег Тактаров сравнил привлекательность жизни в России и США. «Россия привлекательнее Америки в плане жизни в несколько триллионов раз», — заявил он.

