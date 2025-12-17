Реклама

11:18, 17 декабря 2025Спорт

ВЦИОМ представил данные об отношении болельщиков к легионерам в российском футболе

ВЦИОМ: Болельщики позитивно оценивают роль легионеров в российском футболе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Skalski / Shutterstock / Fotodom  

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса среди российских болельщиков об их отношении к легионерам в российском футболе. Данные исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

«Среди опрошенных российских футбольных болельщиков по ряду критериев преобладают позитивные оценки роли легионеров в российском футболе», — отметили во ВЦИОМ. 67 процентов опрошенных сказали, что иностранцы приносят полезный профессиональный опыт, а 49 процентов опрошенных считают, что легионеры заметно повышают качество турнира.

ВЦИОМ также добавил, что среди болельщиков отсутствует консенсус по вопросу о важности дискуссий вокруг лимита на легионеров. 46 процентов респондентов считает этот вопрос для себя важным, а 43 процента — не важным.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.

