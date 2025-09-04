Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров в РПЛ

Дегтярев: С 2028 года в РПЛ будет 10 легионеров в заявке и 5 на поле

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров в Российской пермьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит ТАСС.

Функционер отметил, что с сезона-2028/2029 лимит будет ужесточен. «Мы таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введем. Я вижу формат "5 на 10" в 2028 году и плавное снижение», — заявил Дегтярев.

Дегтярев добавил, что 9 сентября в Минспорта пройдет обсуждение с участием представителей Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ. «Разговор будет обстоятельный, но государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий», — отметил Дегтярев.

Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2026/2027. Он также говорил о формате 10 иностранцев в заявке и 5 на поле.